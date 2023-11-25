غني بمعدن هام.. هل يقلل الزبادي من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

الزبادي قد يكون مفيدًا كجزء من نظام غذائي صحي للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، إليك بعض الأسباب التي تدعم هذا الادعاء وفقا لما نشره موقع هيلثي:

هل يقلل الزبادي من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

مصدر جيد للكالسيوم: الزبادي غني بالكالسيوم، وهو معدن هام لصحة القلب والأوعية الدموية. يعتبر الكالسيوم ضروريًا للحفاظ على وظائف القلب السليمة، بما في ذلك ضبط ضربات القلب وتقليل ارتفاع ضغط الدم.

مصدر جيد للبروبيوتيك: الزبادي يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا "صديقة" تعزز صحة الجهاز الهضمي. بعض الأبحاث تشير إلى أن تناول البروبيوتيك قد يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب من خلال تقليل الالتهابات وتحسين عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

قليل الدهون المشبعة: الزبادي قليل الدهون المشبعة، وهذا يعني أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن اختيار الزبادي قليل الدسم أو خالي الدسم للحصول على فائدة صحية أكبر.

غني بالفيتامينات والمعادن: الزبادي يحتوي أيضًا على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم. وبالتالي، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب بشكل عام.

ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن الزبادي وحده ليس عاملاً حاسمًا في الوقاية من أمراض القلب، يجب أن يتم استهلاكه كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، ويتضمن ممارسة النشاط البدني بانتظام، إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو لديك أي تحسسات أو اعتبارات خاصة، يجب استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على توصيات ملائمة لحالتك الصحية الفردية.