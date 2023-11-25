عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير السياحة الأسبق يكشف تفاصيل زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر.. فيديو

يحيي راشد
يحيي راشد

كشف يحيي راشد وزير السياحة السابق، تفاصيل زيارة بابا الفاتيكان إلي مصر خلال فترة تواجده في الوزارة، لافتًا إلى أنه قدم لـ"البابا" الأيقونة الخاصة بالعائلة المقدسة نيابة عن الرئيس السيسي في ذلك الوقت.

txt

يحيي راشد: زيارة بابا الفاتيكان لمصر كانت ناجحة ولولا الرئيس ما تحققت|فيديو

txt

يحيي راشد: عملنا على استعادة صورة مصر الذهنية وأنها دولة آمنة ومستقرة

 

وعن اللقاء الذي جمعه مع بابا الفاتيكان، قال وزير السياحة الأسبق، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز":" بابا الفاتيكان كان سعيدا بشكل كبير ويكن كل الاحترام والحب والمودة تجاه مصر والرئيس السيسي، هو حس بـ قد إيه الرئيس مهتم بمشروع مسار العائلة المقدسة وعمقه في التفكير.

وأضاف وزير السياحة الأسبق: زيارة  بابا الفاتيكان إلي مصر كانت محط اهتمام وأنظار العالم بأكمله، متابعًا: "خاصة لما ردينا الزيارة وأهدينا “البابا” الأيقونة الخاصة بالعائلة المقدسة ظلت أنظار العالم علينا".

وواصل "أنا كان بيجيلي رسايل من العالم كله إن مصر بلد متحضر وحصلنا على انطباعات في منتهى الأهمية".

برنامج "الشاهد"

 
ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

 

يحيى راشد الإعلامي الدكتور محمد الباز التكليف الرئاسى الدكتور محمد الباز السياحة الوافدة الشركة المتحدة بابا الفاتيكان العائلة المقدسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

ترشيحاتنا

استمرار إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح

مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي.. ما الجديد؟

بايدن: هناك فرصة حقيقة لتمديد الهدنة في غزة

فرج عامر يكشف حقيقة انتقال مروان حمدي لـ سموحة.. تفاصيل

يحيي راشد: مشروع العائلة المقدسة سيجذب أكثر من 30 مليون سائح لمصر|فيديو

«أنْفَس الأعراض».. كيف واجه الإسلام العنف ضد المرأة في يومه الدولي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

لوبتحب القهوة والشاي.. طرق فعالة للتخلص من الكافيين الزائد في الجسم

حقيقة توزيع دولارات على جمهور حفل محمد رمضان في موسم الرياض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ