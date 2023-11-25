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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 ميداليات للبعثة المصرية في أول أيام البطولة الأفريقية للكياك والكانوي

صدى البلد

حقق المنتخب المصري للكياك والكانوي أمس، الجمعة، 4 ميداليات، منها فضيتان وبرونزيتان، وذلك في البطولة الأفريقية المؤهله لأولمبياد باريس 2024، والتي تقام بمدينة أبوجا خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، وتشارك فيها 13 دولة هي  مصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، وغانا، ونيجيريا، والسنغال، وأنجولا، وساوتومي، وجنوب أفريقيا، وموزمبيق، وكوت ديفوار.

فقد حققت اللاعبة سما فاروق فضية فردي 500 م كاياك، وحقق زوجي سيدات الكانوي المكون من فرح هويدي وآية عبد الخالق فضية 500 م كانوي، كما حقق اللاعب علي حسن برونزية 1000 م كياك، وحصل زوجي الكياك المكون من يوسف ممدوح وحمزة أيمن على برونزية 500 م كاياك. 

جاء ذلك بعد تأجيل سباقات يوم 23 لتقام مع سباقات يوم 24 بعد تأجيل السباقات 4 مرات خلال اليوم الأول، وتواجد اللاعبين من 9 ص حتى 4 م، واختتمت بتأجيل اليوم كاملا لعدم جاهزية المجرى المقام به البطولة وتأخر القوارب في الوصول لمكان السباقات وعدم استطاعة اللاعبين تجربتها في التدريب قبل المسابقات.

تتكون البعثة المصرية من العميد دكتور  خالد سمير، نائب رئيس الاتحاد، رئيسا للبعثة، وأحمد وجدي مدربا، وباسل تهامي إداريا، وعبد الحميد طارق فنيا، واللاعبين سما فاروق، ومحمود شوشة، ومحمد طارق، وفرح هويدي، وآية محمد، ويوسف ممدوح، وحمزة أيمن، وسهيل أحمد، ومحمد خالد، وعلي حسن، وإسلام هاني، ومحمد جمال، وهنا محمد، ولمار أحمد.

وقامت المستشارة سماح بدوي، نائب سفير نيجيريا والقائم بأعمال السفارة النيجيرية، بزيارة البعثة والاطمئنان عليها وحضور السباقات. 

وأبدت سماح بدوي سعادتها بحضور البطولة ومستوى لاعبي المنتخب المصري، خاصة بعد إشادة توماس كونيتسكو، رئيس الاتحاد الدولي، أثناء الاجتماع الذي تم بينهما بحضور رئيس البعثة المصرية بالتطوير الذي حدث في مصر، سواء بالنسبة للحكام وبدء المشاركة دوليا واختيارهم في البطولات العالمية والأولمبية وتطوير المدربين وعقد العديد من الدورات وتطوير اللاعبين ولاعبي البارا والتقدم المستمر في مستوي اللاعبين وزيادة الأندية الممارسه للعبة وزيادة المشاركات الدولية والتحسن المستمر في أرقام اللاعبين رغم حداثة اللعبة في مصر.

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