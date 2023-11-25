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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق في سيارة نصف نقل بالمنيا

إخماد حريق سيارة
إخماد حريق سيارة

تمكنت قوات الحماية المدنية في المنيا من إخماد نيران  اشتعلت في سيارة نصف نقل أثناء سيرها على طريق  الزراعي"القاهرة - أسوان"، دون وقوع أضرار بشرية.

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تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن باشتعال النيران بسيارة نصف نقل رقم 1874 قيادة محمد. خ. م 27 سنة مقيم بمحافظة القليوبية محملة بمنتجات ورقية بالطريق الزراعي "القاهرة _ أسوان" أمام إحدى قرى مركز المنيا.

انتقلت 4 سيارات تابعة للحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من إخماد الحريق ، دون وقوع أضرار بشرية بينما تسبب الحادث فى تلفيات بمحتويات السيارة.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

اشتعال النيران الطريق الزراعى تسيير الحركة المرورية قوات الحماية المدنية موقع الحادث

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