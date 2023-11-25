إخماد حريق في سيارة نصف نقل بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية في المنيا من إخماد نيران اشتعلت في سيارة نصف نقل أثناء سيرها على طريق الزراعي"القاهرة - أسوان"، دون وقوع أضرار بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن باشتعال النيران بسيارة نصف نقل رقم 1874 قيادة محمد. خ. م 27 سنة مقيم بمحافظة القليوبية محملة بمنتجات ورقية بالطريق الزراعي "القاهرة _ أسوان" أمام إحدى قرى مركز المنيا.

انتقلت 4 سيارات تابعة للحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من إخماد الحريق ، دون وقوع أضرار بشرية بينما تسبب الحادث فى تلفيات بمحتويات السيارة.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.