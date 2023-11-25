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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لموقفه من القضية الفلسطينية.. ماسك قد يخسر ملايين الدولارات بسبب مزاعم شركات أمريكية

ماسك
ماسك

قد يخسر الملياردير إيلون ماسك أموالا طائلة بسبب موقفه المحايد من القضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة “ذا نيويورك تايمز” الأمريكية أن منصة "إكس" قد تخسر ما يصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام.

جاء ذلك مع وقف العشرات من العلامات التجارية الكبرى حملاتها التسويقية على المنصة، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأدى دعم ماسك لمنشور اعتبر "معاديا للسامية" على المنصة الأسبوع الماضي، لوقف عدة شركات، منها والت ديزني ووارنر براذرز ديسكفري إعلاناتها مؤقتاً على المنصة المعروفة سابقاً باسم “تويتر”.

وردت شركة "إكس" برفع دعوى قضائية ضد مجموعة "ميديا ماترز" المعنية بمراقبة وسائل الإعلام، قائلة إن المنظمة شوهت سمعة المنصة من خلال تقرير ذكر أن إعلانات علامات تجارية كبرى منها أبل وأوراكل ظهرت بجوار منشورات عن أدولف هتلر والحزب النازي.

وذكر التقرير أن الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة “نيويورك تايمز” الأسبوع الماضي أشارت إلى أكثر من 200 وحدة إعلانية لشركات مثل أمازون وكوكاكولا ومايكروسوفت، والتي أوقف الكثير منها الإعلانات مؤقتاً على المنصة أو يدرس وقف الإعلانات.
 

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