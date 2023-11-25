الوضع الصحي صعب.. جيش الاحتلال يمنع دخول الأدوية إلى شمال غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول أي أدوية لمنطقة الشمال، مضيفة أن 900 ألف نسمة في شمال القطاع دون خدمات صحية.

وأضافت صحة غزة في بيان أن المستشفيات في القطاع تعمل بقدرة أقل من 30% من طاقتها الاستيعابية.

وبعد حوالي 7 أسابيع متتالية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت أمس الجمعة، هدنة إنسانية في القطاع المحاصر، وهي أول هدنة من نوعها بين حماس وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وأفرج الاحتلال أمس عن 39 من المعتقلين في سجونها، وذلك بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين في غزة، بموجب اتفاق هدنة بعد بين إسرائيل وحماس.