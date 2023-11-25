مركز سقارة: دورة لتحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية يستفيد منها 31 متدربا

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع 16 من الخطة التدريبية، والذي سيبدأ غدا، الاحد، يشهد عقد دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة بتكليف رئاسي وهى تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها 31 متدرب من مديري المراكز التكنولوجية ووحدات تراخيص المحال.

وأشار إلى أهمية دورة المراكز التكنولوجية في رفع مهارات العاملين بها لتحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلي رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، بالإضافة إلي التوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة أليه الحصول عليها.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الدورة ستركز على كيفية تفعيل استخدام المراكز التكنولوجية والتى تتمثل في متابعة أدائها والخدمات المقدمة ، وكيفية دعم المراكز التكنولوجية على مستوى كل محافظة ، والتعرف على وسائل الارتقاء بجودة خدماتها على أرض الواقع، ووسائل تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقا لمعدلات الأداء، ومجالات خدمة المواطنين وإدارة النزاعات وحل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات والتخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه وفقاً لجهود الوزارة الداعمة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والارتقاء بمهارات العاملين بالمنظومة ، فيقوم مركز التنمية المحلية بسقارة في تنظيم دورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، والتى يستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بإدارات البيئة ووحدات المخلفات الصلبة لافتاً الى ان هذه الدورة تساهم في سرعة تحسين مستوى النظافة بجميع المحافظات، وإزالة أي معوقات تواجه عمليات تنفيذ المنظومة وتحسينها باستمرار حتي يشعر المواطن بتحسين مستمر في الخدمات التي تمس حياته اليومية، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لوقف التدهور البيئي وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات، وتحقيق رضا المواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية ، إن المحتوى التدريبي للدورة سيتناول المبادئ الأساسية للتعامل مع الأدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وكيفية إعادة التدوير ونظم المعالجة البيولوجية، تحويل المخلفات إلي طاقة،وماهى نظم التخلص النهائي من المخلفات البديلة وأمثلة توضيحية للتعامل مع المخلفات الصلبة،والتشريعات والقوانين الخاصة بإدارة المخلفات وإدارة عقود الخدمات، وشرح أداة تحديد خصائص المخلفات البلدية ومعدل تولدها WaCT، وإدارة المخلفات الصلبة وتأثيرها في تغير المناخ، و حساب غاز الميثان المنبعث من قطاع المخلفات البلدية، والتخطيط المالي لإدارة المخلفات الصلبة، وحساب التكلفة والعوائد.

وأشار إلى أنه سيتم التعرف على نظم المعلومات الجغرافية (مقدمة – مفهوم – أهمية )،و تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في البيئة،ادارة ازمات المخلفات الصلبة ودور GIS فيها،والتجارب المماثلة في تطبيق GIS في منظومة المخلفات الصلبة.