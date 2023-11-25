بحضور محافظ القليوبية.. إزالة 32 حالة تعد على 4000 متر في الخانكة

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة 32 حالة تعد بمركز ومدينة الخانكة، عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار بالطوب السويسي، على مساحة 4000 متر في حوض كامل وجنينة خميس في قرية القلج مركز ومدينة الخانكة.

وجاءت الحملة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف.

فيما صرحَ "محافظ القليوبية" بأن الحملة المُكبرة لإزالة كافة صور التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية تمكنت- مُنذ انطلاقها في 31 أكتوبر الماضي وحتى اليوم السبت 25 نوفمبر، من إزالة (1148 حالة تعد) على مساحة (72 فدانا و4 قراريط و10 أسهم)، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك (519) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (66609م2) بإجمالي 1667 حالة ( مباني/ زراعة) وتم تحرير 501 محضر للمخالفين.

وأكدَّ "الهجان" خلال جولته، أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، أو المرور الميداني، والتعامل الفورى معها.

وفي السياق ذاته شددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

ووجه بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة؛ لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.