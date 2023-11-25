وزير الخارجية الأردني: جلسة بمجلس الأمن الدولي في 29 نوفمبر من أجل غزة.. شاهد

أشاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، بالجهود المصرية القطرية، التي أثمرت في النهاية عن هدنة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، من أجل أن يكون هناك وقفا دائما لإطلاق النار في غزة.

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت أنه يريد للهدنة في قطاع غزة أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار ونهاية كاملة لهذا العدوان.

وقال وزير الخارجية الأردني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه السلوفينية والبرتغالي، في عمان، إن جهود كبيرة بذلها أشقاؤنا في ‫مصر وقطر من أجل الوصول إلى هذه الهدنة، وهم مستمرون في العمل على تمديدها ونحن نعمل مع كل المجتمع الدولي من أجل ذلك.

وأوضح "الصفدي" أنه سيكون هنالك اجتماع لمجلس الأمن الدولي في ٢٩ من شهر نوفمبر الجاري، وسنضغط جميعاً من أجل أن يكون هنالك قرار باتجاه وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ هذا القرار فمجلس الأمن مسؤول عن إدامة هذه الهمجية التي يمثلها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في ‫غزة.

وتابع "يجب أن يُسأل المجتمع الدولي برمته؛ ماذا ستفعلون إن استمرت إسرائيل بضرب عرض الحائط بإرادتكم و بقراراتكم؟ هل سيُسمح لإسرائيل بأن تستمر في قتل الأبرياء وتدمير حيواتهم وبيوتهم؟".

يأتي ذلك بعد حوالي 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تسبب في استشهاد حوالي 15 ألف فلسطيني في القطاع بالإضافة إلى إصابة عشرات الآلاف.

وبدأت أمس الجمعة هدنة إنسانية في غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية قطرية أمريكية، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وجرى أمس الجمعة تبادل عدد من الأسرى لدى حماس والاحتلال، ومن المنتظر أن تمدد الهدنة مرة أخرى وفقا للتطورات خلال الأيام المقبلة.