الخط الأزرق| جيش الاحتلال يقصف دورية تابعة للأمم المتحدة جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم السبت، أن مركبة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تعرضت لأضرار؛ بعد أن تعرضت دوريتها لنيران قوات الدفاع الإسرائيلية.

وأصيبت الدورية حوالي الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (5 صباحًا بالتوقيت الشرقي) في منطقة عيترون بجنوب لبنان، كتبت اليونيفيل في منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter.

وأضاف أن 'هذا الحادث وقع خلال فترة من الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق'، مضيفا أنه لم يصب أي من جنود حفظ السلام.

وقالت اليونيفيل إن رئيس البعثة وقائد القوة، اللواء أرولودو لازارو ساينز، حث- أمس الجمعة- أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف 'دوامة العنف هذه، مذكراً الجميع بقوة بأن أي تصعيد إضافي قد تكون له عواقب مدمرة'. .