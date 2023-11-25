عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخط الأزرق| جيش الاحتلال يقصف دورية تابعة للأمم المتحدة جنوب لبنان

يونيفيل
يونيفيل

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم السبت، أن مركبة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تعرضت لأضرار؛ بعد أن تعرضت دوريتها لنيران قوات الدفاع الإسرائيلية.

وأصيبت الدورية حوالي الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (5 صباحًا بالتوقيت الشرقي) في منطقة عيترون بجنوب لبنان، كتبت اليونيفيل في منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter.

وأضاف أن 'هذا الحادث وقع خلال فترة من الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق'، مضيفا أنه لم يصب أي من جنود حفظ السلام.

وقالت اليونيفيل إن رئيس البعثة وقائد القوة، اللواء أرولودو لازارو ساينز، حث- أمس الجمعة- أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف 'دوامة العنف هذه، مذكراً الجميع بقوة بأن أي تصعيد إضافي قد تكون له عواقب مدمرة'. .

الأمم المتحدة لبنان يونيفيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

بيان عاجل لحركة حماس يخص بلدية برشلونة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

موضوعات متعلقة

جارديان: الفقراء أكثر عرضة للوفاة في بريطانيا بسبب تسمم الدم

بولندا: الهدنة أسفرت عن إطلاق سراح أحد مواطنينا بين الأسرى في غزة

الصحة العالمية : مدير مستشفى الشفاء لا يزال محتجزا في إسرائيل

طيران الخليج: تعرضنا للاختراق لكن الأنظمة الحيوية لم تتأثر

شرطة بكين تحقق في جرائم شركة صينية شهيرة لإدارة الثروات

العنف ضد المرأة.. غضب بإيطاليا بعد مقـتل مراهقة على يد صديقها السابق

CNN : إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين قريبًا

CNN: إسرائيل قدمت قائمة إلى حماس تحتوي 13 اسما لإطلاق سراحهم

ترشيحاتنا

عاجل| إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات

عاجل| كتائب القسام تعلن تأجيل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى

كييف تعلن تعرضها لأكبر هجوم بطائرة مسيرة روسية

نوة باقي المكنسة| توقعات بسقوط أمطار في الإسكندرية.. وشركة الصرف ترفع درجة الاستعداد

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

الخط الأزرق| جيش الاحتلال يقصف دورية تابعة للأمم المتحدة جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأطعمة تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين ب12

معجزة تنقذ أكثر من 200 شخص على سطح مبنى مشتعل ببريطانيا| شاهد

طريقة عمل طاسة شاورما بالجبن.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية.. عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

فيديو

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

عاصفة ترابية تضرب القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ