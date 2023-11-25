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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موقف تعارضات مسار القطار الكهربائي مع مدينتي طيبة والأقصر الجديدتين

صدى البلد

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا موسعاً لمتابعة سير أعمال مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع- الخط الأزرق «اكتوبر- أبوسمبل»، وذلك بحضور العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس اسامة زكي ممثل الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس ياسر محمد، والمهندس محمد عبدالمنعم ممثلا شركة Siac، والمهندس صابر محمود منسق القطار السريع لهيئة الطرق، ورؤساء المدن والمراكز والتنفيذيين المعنيين.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف تعارضات مسار القطار السريع مع مدينة طيبة الجديدة، ومدينة الأقصر الجديدة، ومدينة إسنا الجديدة، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وكذلك تمت مناقشة ما تم تنفيذه من أعمال فى شأن تعويضات الأهالى من أصحاب الأراضي المتعارضة مع مسار القطار .

 

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وأيضاً تناول الأجتماع أنسب الحلول المقررة لتبطين وحماية وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب ومحطات الرفع والمعالجة التى تعترض مسار الطريق، وكذلك كابلات الكهرباء بطول المسار بمحطات الأقصر ،و أسنا ، وأرمنت.
ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على كافة الجهات المنوط بها تذليل التعارضات مع مسار القطار السريع والذى يعد من أهم المشروعات القومية، التى تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي، وأيضاً لدوره الهام فى تخفيف أعباء السفر والأنتقال ما بين محافظات الصعيد ووجه بحرى.
ومن الجدير بالذكر ان مسار مشروع القطار السريع  يتضمن ٢٣ محطة منها ٣ محطات بمحافظة الأقصر ، وتصل مساحة الموقع العام للمحطة بالأقصر 185680 متر مربع، ومحطة أرمنت ومساحتها 158400 متر مربع، ومحطة إسنا ومساحتها 176185 متر مربع.

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