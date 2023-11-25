المجلس الأعلى: مدينة الأقصر تضم أكبر تجمع للآثار في العالم

قال محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر العليا بالمجلس الأعلى للأثار، إن ما حدث من تطوير في الأقصر شمل كافة الأماكن التراثية والسياحية، ولم يقتصر التطوير على طريق الكباش.

وأضاف محمد عبد البديع، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”،أن مصر جعلت محافظة الأقصر بمثابة متحف مفتوح للجميع، مشيرا إلى أن تطوير المدينة مازال مستمر طوال الفترة الماضية.

وشدد على أن آخر التطورات تسببت في جذب المزيد من السياحة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، تستهدف تطوير 4 أنماط من السياحة، وهم الشواطئ والأنشطة والمغامرات والثقافية.

ولفت إلى أن مدينة الأقصر تضم أكبر تجمع للآثار في العالم أجمع، مشيدا بالنهضة السياحية التي تشهدها الأماكن السياحية في مصر.