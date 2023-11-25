عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المجلس الأعلى: مدينة الأقصر تضم أكبر تجمع للآثار في العالم

آثار الأقصر
آثار الأقصر

قال محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر العليا بالمجلس الأعلى للأثار، إن ما حدث من تطوير في الأقصر شمل  كافة الأماكن التراثية والسياحية، ولم يقتصر التطوير على طريق الكباش.

 

وأضاف محمد عبد البديع، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”،أن مصر جعلت محافظة الأقصر بمثابة متحف مفتوح للجميع، مشيرا إلى أن تطوير المدينة مازال مستمر طوال الفترة الماضية.

 

وشدد على أن آخر التطورات تسببت في جذب المزيد من السياحة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، تستهدف تطوير 4 أنماط  من السياحة، وهم الشواطئ والأنشطة والمغامرات والثقافية.

ولفت إلى أن مدينة الأقصر تضم أكبر تجمع للآثار في العالم أجمع، مشيدا بالنهضة السياحية التي تشهدها الأماكن السياحية في مصر.

الأقصر المجلس الاعلى للاثار الأماكن التراثية محافظة الاقصر طريق الكباش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

خلال ثاني أيام الهدنة.. جيش الاحتلال يوجه تحذيرا للفلسطينيين

ترشيحاتنا

مفاجأة عن استمرار إغلاق القيد في الزمالك.. ومفاوضات مع لشبونة بسبب شيكابالا

الكشف عن حقيقة ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.. تفاصيل  

هل إيران وراءها.. استهداف سفينة مملوكة لملياردير إسرائيلي بطائرة مسيرة

حرب أكتوبر تتكرر.. إسرائيل تهمل تحذيرات جنودها وتدفع الثمن

مفاجأة في تجديد عقد محمد عبد المنعم قبل احترافه

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

تحذير عاجل| 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية

في ذكراها.. زيجات أسمهان ولغز وفاتها المحير

بملابس غير تقليدية...بوسي تثير الجدل بإطلالة محتشمة

فيديو

استقالة هزت العالم| هند صبري تحرج الغرب بسبب فلسطين.. ماذا قالت؟ فيديوجراف

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

صدمة.. حمو بيكا يتسبب فى كارثة لعازف فرقته بعد حلاقة شعره

أسرع دليفري في مصر.. رحيل على معلول على أعتاب الرحيل عن الأهلي وهذا بديله/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ