الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته، للقاء أبو سليم الليبي، المقبل، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخاض الزمالك، مرانه، مساء اليوم، على ملعب فندق الإقامة في برج العرب، تحت قيادة معتمد جمال، وجاء التدريب خفيفاً وتضمن بعض الجوانب البدنية في بداية المران، قبل خوض تدريبات فنية وخططية استعداداً لمواجهة بطل ليبيا المقبلة.

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال الفقرة الفنية.

كما تم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستضيف فريق الزمالك، نظيره، أبو سليم الليبي، في السادسة مساء غد الأحد، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.