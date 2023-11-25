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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التطعيم مهم جدا خلال الفترة القادمة

تنصح بارتداء الكمامات .. صحة البرلمان: بدء فترة الفيروسات الموسمية

الدكتور أشرف حاتم
الدكتور أشرف حاتم

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تفاصيل انتشار الفيروسات في بداية موسم الشتاء. 

ونصح الدكتور أشرف حاتم، خلال برنامج "حضرة المواطن"، على قناة الحدث اليوم، كافة المواطنين بارتداء الكمامة خلال الفترة المقبلة، موضحا نحن في موسم الفيروسات التنفسية.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن فترة تغير الفصول من فصل الصيف الي فصل الشتاء يحدث انتشار لموسم الفيروسات التنفسية.

أوضح أن فيروس كورونا وما يتبعها من فيروسات وعلي رأسها فيروس الإنفلونزا والفيروس المقلوي، متابعا، أن الفيروس المقلوي كان منتشر بصورة كبيرة بين الأطفال، مردفا الي أن العام الحالي وعلي حسب التحاليل بناء علي معامل وزارة الصحة والجامعات يعتبر الفيروس التنفسي المنتشر هو الإنفلونزا ويعتبر أكثر من فيروس كورونا.

لفت إلى أن الفيروس المنتشر بصورة كبيرة وسوف يزداد بصورة كبيرة هو فيروس الانفلونزا h1، متابعاً أن المصل الخاص بالفيروس متواجد بكافة المستشفيات.

التطعيم مهم جدا خلال الفترة القادمة

واستطرد، أن المصاب في هذه الحالة يأخذ مضاد للفيروس للعمل علي القضاء عليه بأقصى سرعة وعدم انتشاره بين الأسرة بصورة كبيرة ، مضيفًا أن التطعيم مهم جدا خلال الفترة القادمة بسبب انتشار نزلات البرد وخاصة المدخنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأختتم أن أصحاب الأمراض المزمنة يجب عليهم توخي الحذر الشديد مع انتشار الأتربة وزيادة الحساسية عند أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا الي أن ارتداء الكمامة سوف يساعد علي تقليل الإصابة بالأمراض التنفسية.

الصحة مجلس النواب الفيروسات الفيروسات الموسمية الدكتور أشرف حاتم انتشار الفيروسات الشتاء الأمراض المزمنة

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