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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نكهة أفريقية.. الترجي يتفوق في ديربي تونس على النجم الساحلي بدوري الأبطال

الترجي التونسي
الترجي التونسي

استهل الترجي التونسي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بفوز ثمين في ديربي تونس على حساب مواطنه النجم الساحلي 2-0 اليوم السبت على ملعب حمادي العقربي برادس.

سجل ثنائية فريق باب سويقة "البرازيلي يان ساس في الدقيقة 60، وياسين مرياح من ركلة جزاء في الدقيقة 64".

بهذه النتيجة، يعتلي الترجي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متفوقا على بترو أتلتيكو الأنجولي بفارق الأهداف، بينما يأتي النجم الساحلي والهلال السوداني في المركزين الثالث والرابع.


ويسعى الترجي لاستعادة اللقب الغائب منذ 2019، بينما يبحث النجم الساحلي عن الفوز باللقب الثاني بعد 2007.

الترجي التونسي النجم الساحلي دوري ابطال افريقيا رادس

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