فنان فلسطينى: لا أمانع المشاركة فى عمل يضم ممثلين يهود

رد الفنان والمخرج الفلسطيني إياد حجاج، على إمكانية المشاركة أو إخراج عمل فنى يضم فنانين اسرائيليين.

وأوضح إياد حجاج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أنه يوجد فرق كبير بين "الاسرائيلى، اليهودى والصهيونى".

التعامل مع اليهود

وأكد إياد حجاج، أن ديانته لا تمنع التعامل مع اليهود، وهوليود تضم الكثير من الفنانين اليهود ولا يمانع فى التعامل معهم.

وتابع إياد حجاج: أنه رفض ويرفض الكثير من الأعمال فى هوليود، بسبب أشخاص "صهاينة" أو من يدعمون الصهيونية، إما بالنسبة لليهود فهناك أعدادا كبيرة منهم تساند القضية الفلسطينية بل وينظمون المظاهرات من أجل غزة.