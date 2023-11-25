جيش الاحتلال: مصر تعمل باستمرار لإنجاح الهدنة مع حماس

صرحت قوات الاحتلال الإسرائيلية، رسميًا، بأن إطلاق سراح الموجة الثانية من الرهائن الإسرائيليين "جارٍ حاليًا".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، أنه على الرغم من إحراز تقدم؛ إلا أنه لم يتم الانتهاء من أي شيء، حتى يتم إطلاق سراح السجناء.

وأشار هاجاري، إلى أن هناك تقدم ملحوظ في جهود إطلاق سراح الرهائن، وأن مصر وقطر منخرطتان بنشاط في ضمان نجاح التهدئة مع حماس لمدة 4 أيام.

وأضاف أن مصر وقطر "تعملان باستمرار" لإنجاح هدنة الأيام الأربعة مع حماس.

وكرر جيش الاحتلال، التزامه بالشروط المتفق عليها، مؤكدا أن لديه وسطاء جادين ومخلصين لتسهيل العملية.

وأشار الجيش الإسرائيلي أيضا إلى التزامه باحترام شروط وقف إطلاق النار، بما في ذلك دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، وهو عنصر أساسي في الهدنة الإنسانية.