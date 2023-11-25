مسئولون مصريون: يتم التأكد من عدم تجول الطائرات الدرون الإسرائيلية جنوب غزة

قال مسؤولون مصريون، وفقا لما قالته وسائل إعلام مختلفة، أن إسرائيل ستسمح بدخول 100 شاحنة إلى شمال غزة حتى منتصف الليل.

وأفادت المصادر المصرية، أن مصر ستعمل على التأكد من عدم تجول الطائرات دون طيار الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة.

وصرحت قوات الاحتلال الإسرائيلية رسميًا أن إطلاق سراح الموجة الثانية من الرهائن الإسرائيليين "جارٍ حاليًا".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري أنه على الرغم من إحراز تقدم، إلا أنه لم يتم الانتهاء من أي شيء، حتى يتم إطلاق سراح السجناء.

وأشار هاجاري إلى أن هناك تقدم ملحوظ في جهود إطلاق سراح الرهائن، وأن مصر وقطر منخرطتان بنشاط في ضمان نجاح التهدئة مع حماس لمدة أربعة أيام.

وأضاف أن مصر وقطر "تعملان باستمرار" لإنجاح هدنة الأيام الأربعة مع حماس.

وكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي التزامه بالشروط المتفق عليها، ويؤكد أن لديه وسطاء جادين ومخلصين لتسهيل العملية.

وقال: يؤكد الجيش الإسرائيلي التزامه باحترام شروط وقف إطلاق النار، بما في ذلك دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، وهو عنصر أساسي في الهدنة الإنسانية.