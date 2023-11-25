برلماني: الرئيس السيسي الأجدر لقيادة البلاد.. والفترة الراهنة تحتاج الوقوف خلف القيادة السياسية

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن مؤتمراً جماهيرياً بدمياط لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن هذا المؤتمر يأتي في اطار سلسلة المؤتمرات التي ينظمها الحزب على مستوى كافة محافظات الجمهورية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات وحث المواطنين على المشاركة بهذا الاستحقاق الانتخابي والذي يعد الأهم في النظام السياسي المصري.

وأكد البلشي أن الفترة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية، في ظل التطورات التي تشهدها الساحة داخليًا وخارجيًا، من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري.

واختتم عضو الشيوخ، ونائب حزب مستقبل وطني في دمياط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر والأنسب لقيادة البلاد، واستكمال ما بدأه من إصلاح وتنمية.