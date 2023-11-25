عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم مصر للبترول في دوري الطائرة رجال

الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة (رجال) بنادي الزمالك، على نظيره، فريق مصر للبترول، بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الأخير، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

16-25

24-26

17-25 

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من أندية، الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور .

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق الداخلية، يوم الثلاثاء المقبل، على صالة نادي الزمالك، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من مسابقة الدوري.

يذكر أن فريق الزمالك حقق الثنائية المحلية في الموسمين الماضيين، بالفوز ببطولتي الدوري والكأس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!

اظبط التردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغاني في دوري الأبطال

في الطيارة.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

ترشيحاتنا

ياسر القاضى: كنا فى مرحلة بناء الدولة منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية

لميس الحديدي تكشف محددات وثوابت المفاوض المصري في عملية تبادل الأسرى.. فيديو

حماس عن إمكانية مد الهدنة : لا مانع لدينا .. فيديو

متحدث الخارجية: الوضع الإنساني في غزة خطير للغاية.. والحديث عن إعادة الإعمار «مبكر»

بأسرع طريقة استخرج بدل فاقد رخصة سيارتك .. إلكترونيا

عمرو أديب يفجّر مفاجأة عن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج أمراضًا خطيرة .. العلماء يكشفون أسرار تفل القهوة المطحونة|تفاصيل

قمة التطرف.. ضابط إسرائيلي يفاجئ ابنته بتفجير منزل في غزة هدية لعيد ميلادها|شاهد

يسبب أضرارا كارثية.. كيف تقلل من السكر في استهلاكك اليومي

تحرك أكبر جبل جليدي بالعالم بعد 30 عامًا من السكون |شاهد

فيديو

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ