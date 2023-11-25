الزمالك يهزم مصر للبترول في دوري الطائرة رجال

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة (رجال) بنادي الزمالك، على نظيره، فريق مصر للبترول، بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الأخير، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

16-25

24-26

17-25

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من أندية، الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور .

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق الداخلية، يوم الثلاثاء المقبل، على صالة نادي الزمالك، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من مسابقة الدوري.

يذكر أن فريق الزمالك حقق الثنائية المحلية في الموسمين الماضيين، بالفوز ببطولتي الدوري والكأس.