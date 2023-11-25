وائل جمعة يفتح النار على صلاح محسن: في حد يعمل كده لجمهور الأهلي

هاجم وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، صلاح محسن، لاعب الفريق الأحمر بعد تصرفه غير اللائق خلال مباراة ميدياما الغاني.

وقال وائل جمعة فى تصريحات تلفزيونية : "يعني الأهلي صابر عليك وانت أول ما تجيب جول تروح تعمل للجمهور كدا".

وأضاف وائل جمعة: "اللقطة دي مستفزة جدًا، إحنا بنشتكي من مشكلة رأس الحربة، يوم ما تسجل تعمل للجمهور كدة".

وتابع: "في حد يعمل كده!، النادي الأهلي في حاجة لرأس حربة، وانت مكنتش بتلعب، وتضيع فرص عديدة، تيجي تسجل هدف وتعمل للجمهور كده".

يذكر ان صلاح محسن سجل هدف الأهلي الثالث في مرمى ميدياما بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ثم توجه إلى الجماهير مطالبهم بالصمت.

وحسم الأهلي مباراته الأولى في مجموعات دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة في مرمى ميدياما الغاني مساء السبت.

