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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بتهمة العمالة لإسرا.ئيل| القصة الكاملة لإعدام فلسطينيين وتعليقهما على عمود كهرباء في طولكرم

صدى البلد

تعتبر أحداث مخيم طولكرم للاجئين محط اهتمام عديدة، حيث تم تنفيذ حكم إعدام لفلسطينيين اثنين بتهمة التعاون مع الجيش الإسرائيلي. 

وتأتي هذه الواقعة في إطار التوترات الأخيرة في المنطقة. فتلك الأحداث تعكس تأثير العمليات الأمنية الإسرائيلية الأخيرة في طولكرم، مما أدى إلى ارتفاع حدة التوتر والردود الفعل المتباينة في الشارع الفلسطيني.

 خلفيات القرار وأسبابه

وبحسب المصادر، جاء القرار بإعدام الفلسطينيين على خلفية سلسلة من عمليات الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي في طولكرم خلال الأسابيع الأخيرة، ويظهر أن هذه الأحداث لها صلة مباشرة بالتصاعد في النشاط الأمني في المنطقة، والتي قد تكون نتيجة لزيادة التحركات الاستخباراتية والتوترات السياسية.
 

الإسرائيلي الشارع الفلسطيني طولكرم الأحداث اعدام كتائب القسام حماس

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