المنتخب أم الأهلي؟| إلى أين تتجه بوصلة سيد عبدالحفيظ بعد مغادرة القلعة الحمراء؟!.. رد مفاجأة وحسم للأمر

في ظل التغيرات الأخيرة التي شهدها النادي الأهلي، حيث تولى خالد بيبو مهمة إدارة الكرة بدلاً من سيد عبد الحفيظ، ويسعى الفريق إلى بناء مستقبل قوي ومتين. نتفهم أهمية هذا الانتقال ونؤكد على ضرورة دعم خالد بيبو في مساعيه مع الفريق.

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على رسالة الشكر من سيد عبد الحفيظ ونستكشف تفاصيل الفترة الحالية للنادي الأهلي.

الشكر من السيد عبد الحفيظ

في أول تصريح له بعد تولي خالد بيبو المنصب، قدم سيد عبد الحفيظ الشكر لخالد بيبو على ما قدمه حتى الآن.

وأشار إلى أنه يعتبره زميلاً وأخًا عزيزًا، وأنه يجب علينا جميعًا دعمه في هذا الموقف، لأنه يمثل نظام الأهلي ويستحق فرصة كاملة لتقديم إمكانياته.

