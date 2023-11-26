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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تألقه أمام ميدياما الغاني.. أحمد حسن يشيد بنجم الأهلي

صدى البلد

أشاد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق بنجم الاهلي امام عاشور بعد تالقة امام  ميدياما الغاني من مباراة امس.

و كتب احمد حسن عبر فيسبوك: نسر مباراة الاهلي اليوم امام عاشور.

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ترتيب مجموعة الأهلي

وبهذا الفوز اعتلى النادي الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وجاء خلفه شباب بلوزداد الجزائري بنفس الرصيد، وجاء ثالثا ورابعا ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني دون نقاط.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

امام عاشور أخبار إمام عاشور - الأهلي ميدياما الغاني

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