فى دقايق.. طريقة عمل الكريب

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الكريب ..

المكونات..

- كوب دقيق

- كوب حليب سائل

-٢ ملعقة سكر

- ٢ بيضة

- ملعقة صغيرة فانيليا

- ملعقة ونصف زبدة بدرجة حرارة الغرفة

- رشه ملح

الطريقة..

في وعاء تُخفق جميع المقادير ماعدا الدقيق ، حتى تمتزج المقادير مع بعضها جيداً .

يُضاف مقدار الدقيق تدريجياً ، حتى يُصبح خليطاً سائلاً متماسك القوام .

تُجهز مقلاة مناسبة ، وتُمسح بمسحة من الزيت أو الزبدة ، وتوضع على نار متوسطة ، ثم يُصب بها كمية مناسبة من خليط الكريب السائل (مقدار فنجان قهوة) .

يُوزع الخليط بالمقلاة بشكل دائري حتى يحمر قعرها ، ثم تُقلب على الوجه الآخر ليحمر أيضاً ، ثم تُرفع بعد نضجها فوراً ، وهكذا حتى تنتهى الكمية بأكملها .

وأخيراً نقوم بحشو الكريب بالنوتيلا ، و يُلف الكريب بأي شكل حسب الرغبة ، ونقوم بتزيينه بالنوتيلا أو حسب الرغبة بالعسل أو الكراميل والفواكه ( موز أو فراولة ) .