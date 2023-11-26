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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فى دقايق.. طريقة عمل الكريب

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الكريب ..

المكونات..

- كوب دقيق
- كوب حليب سائل
-٢ ملعقة سكر
- ٢ بيضة
- ملعقة صغيرة فانيليا
- ملعقة ونصف زبدة بدرجة حرارة الغرفة
- رشه ملح

الطريقة..

في وعاء تُخفق جميع المقادير ماعدا الدقيق ، حتى تمتزج المقادير مع بعضها جيداً .

يُضاف مقدار الدقيق تدريجياً ، حتى يُصبح خليطاً سائلاً متماسك القوام .

تُجهز مقلاة مناسبة ، وتُمسح بمسحة من الزيت أو الزبدة ، وتوضع على نار متوسطة ، ثم يُصب بها كمية مناسبة من خليط الكريب السائل (مقدار فنجان قهوة) .

يُوزع الخليط بالمقلاة بشكل دائري حتى يحمر قعرها ، ثم تُقلب على الوجه الآخر ليحمر أيضاً ، ثم تُرفع بعد نضجها فوراً ، وهكذا حتى تنتهى الكمية بأكملها .

وأخيراً نقوم بحشو الكريب بالنوتيلا ،  و يُلف الكريب بأي شكل حسب الرغبة ، ونقوم بتزيينه بالنوتيلا أو حسب الرغبة بالعسل أو الكراميل والفواكه ( موز أو فراولة ) .

 

 

طريقة عمل الكريب كوب حليب

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