صلاح مغاوري: عملية تسليم الأسرى ساهمت في هدوء المناوشات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

أكد الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أنه بالأمس وأمس الأول، تمت عملية تسليم الرهائن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن تلك العملية ساهمت إلى حد ما عمليات المناوشات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقال صلاح مغاوري، خلال لقاء له لبرناج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "رشا مجدي"، إن هناك قيادات عسكرية إسرائيلية أسرى لدى حماس، ومن التوقع أن تعمل حماس على استغلال ذلك، والسعي نحو إفراج عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين خلال الفترة القادمة.

الإفراج عن باقي الأسرى

وتابع الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أن إسرائيل تراقب قطاع غزة بالكامل، مؤكدا أن إسرائيل هددت بتجديد القتال مجددا ما لم يتم الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين.