في ذكرى رحيل عادل أمين.. بدأ مع محمود عبد العزيز واشتهر برأفت الهجان

يحل اليوم الأحد 26 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان عادل أمين، إذ ولد في 20 أكتوبر عام 1935، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز الـ 83 عاما.

عادل أمين وحياته

عادل أمين، من مواليد مدينة الإسكندرية 20 أكتوبر 1935 وبدأ التمثيل في عمر الثامنة بمدينة الإسكندرية من خلال المدرسة، وفي المرحلة الثانوية اشترك في أوبريت غنائي لحفلة المايسترو "حسين جين"، بمدرسة "رأس التين" التي تخرج منها.



التحق عادل أمين بكلية الحقوق وكوّن مع الفنان محمود عبد العزيز من كلية الزراعة فرقة مسرحية قدمت عددا من الأعمال مثل "الفضيحة، زوج في المصيدة"، ثم عمل بإذاعة الإسكندرية، وكان في نفس الوقت قد افتتح مكتبا للمحاماة.



شاهده المخرج "فخر الدين صلاح"، والذي طلب حضوره إلى القاهرة، وغلق مكتب المحاماة في الإسكندرية، فذهب إليه وعمل كمساعد مخرج في عدد من المسلسلات.



مشوار عادل أمين

كانت بداية عادل أمين في أواخر فترة السبعينيات من القرن الماضي، قدم شخصية "صبي قهوجي" كأول دور له في التليفزيون ثم شارك فى عدة مسلسلات منها "طيور الصيف" و"المشربية.

ثم اشتهر بأدواره المميزة من خلال مسلسل "رأفت الهجان"، وتجسيده لشخصية اليهودي "عزرا" الذي رفضه في البداية، ثم دوره في أجزاء المسلسل الملحمي "ليالي الحلمية"، وتجسيده لشخصية "طلعت الشماشرجي"، ثم دوره في مسلسل "أرابيسك"، وشخصية بائع الأنتيكات "عتوقة".

اتجه في فترة إلى التأليف، وكتب فيلم إعدام قاضي، من خلال قصة حقيقية.

آخر أعمال عادل أمين

كانت آخر أعماله الفنية مسلسلات "أبو عمر المصري" و"فوق السحاب" و"الرحلة" في رمضان الماضي.