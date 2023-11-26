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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تشن هجوما كبيرا بالمسيرات على موسكو.. وتأخر وإلغاء الرحلات الجوية

هجوم أوكراني بالمسيرات
هجوم أوكراني بالمسيرات على موسكو

أعلنت روسيا اليوم، الأحد، أنها أحبطت هجوما أوكرانيا كبيرا بطائرات بدون طيار فوق المناطق الروسية، بما في ذلك موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط ما لا يقل عن 20 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق روسية، بما في ذلك موسكو وتولا وكالوجا وبريانسك.

وأفاد حاكم المنطقة، أليكسي ديومين، بأن شخصا واحدا أصيب في تولا عندما اصطدمت طائرة بدون طيار تم اعتراضها بمبنى سكني.

كما صرح عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، بأنه: "تمت محاولة هجوم جماعي بطائرة بدون طيار بين عشية وضحاها".

وقال المسئولون الروس إن الطائرات بدون طيار الأوكرانية أسقطت في عدة مناطق من منطقة موسكو.

وذكرت صحيفة كوميرسانت أن الرحلات الجوية تأخرت وبعضها ألغي في المطارات الرئيسية في موسكو بسبب هجوم الطائرات بدون طيار.

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