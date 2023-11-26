نادى قضاة جنوب سيناء يدعم أهالي قطاع غزة

أعلن نادي قضاة جنوب سيناء برئاسة المستشارعرفه دريع رئيس نادي قضاه جنوب سيناء والمستشار سامح عبد الوهاب سكرتير عام النادي تقديم الدعم المادي والمعنوي لأهلنا بقطاع غزة بالاشتراك مع التحالف الوطني لأهلنا في غزه لعلها تكون جزء بسيط ينقذ حياه انسان ويعيطه الامل في المستقبل الذي هو لنا بأذن الله ولعها تكون دعوه ودرس لمتشدقي الحفاظ علي حقوق الانسان ونعلمهم كيف يكون الحفاظ علي حقوق الانسان داعين الله أن يرزقنا قريبا صلاه في المسجد الاقصي بجانب اهلنا في فلسطين



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