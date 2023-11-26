تواصل فعاليات الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي| شاهد

تتواصل اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية.

وقالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح: “استكمالاً لإبراز الحملة مؤتمرات الدعم والتأييد لجميع الجهات والكيانات الداعمة، نستعرض معاً أبرز فعاليات الجهات الداعمة لمرشحنا ليوم السبت 25 نوفمبر 2023”.

⚫ حزب مستقبل وطن

- أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن تنظم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا بحضور الآلاف من أعضاء الأمانة بمحافظة القاهرة، وذلك لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

⚫ حزب حماة الوطن

- نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الدقهلية مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي وتأكيد أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم.

- ‏بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، قام حزب حماة الوطن بتنظيم مؤتمر لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها الحزب.

- ‏من محافظة المنيا، حزب حماة الوطن يعقد مؤتمرا ليعلن من خلاله تقديم الدعم الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- ‏ بمحافظة الشرقيه ومن داخل مركز الزقازيق، قام حزب حماة الوطن بعقد مؤتمره الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات.

- ‏من جنوب سيناء، شهدت مدينة شرم الشيخ استكمال سلسلة مؤتمرات دعم المرشح عبدالفتاح السيسي التي يقوم بها حزب حماة الوطن من أجل دعم المرشح في الاستحقاق الرئاسي القادم.

⚫حزب الإصلاح والنهضة

- بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة التقى حزب الإصلاح والنهضة بمتطوعيه من أجل متابعة خطة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- ‏ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس قامت أمانة حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة الإسكندرية بلقاء المتطوعين والقيادات الطبيعيه للمحافظة من أجل التأكيد على الوقوف بجانب الدولة المصرية واستكمالا لمسيرة الإنجازات ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

- ‏ من محافظة البحيرة وبالتحديد مركز دمنهور، قام شباب حزب الإصلاح والنهضة بتوعية المواطنين في الشارع المصري من أجل المشاركة الفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

⚫حزب المصريين الأحرار

- تحت شعار "من كل شبر في مصر السيسي رئيس مصر" وبحضور الآلاف من مؤيدي المرشح عبد الفتاح السيسي، قام حزب المصريين الأحرار بتنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم الرئيس السيسي بمركز الصف بمحافظة الجيزة.

⚫ حزب الحرية المصري

- ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار، قام حزب الحرية المصري بتنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسكندرية بحضور المئات من أهالي المحافظة.

⚫ النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

- من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، تعقد مؤتمرها السابع بحضور المئات من عمال الغزل المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك ضمن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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