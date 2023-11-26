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أحمد الطاهري: العدوان الإسرائيلي على غزة أكبر كارثة إنسانية حدثت في العصر الحديث

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مرّ بأكثر من مرحلة في الأيام الطويلة الماضية، ففي المرحلة الأولى كان الإعلام الغربي تجاوز الانحياز إلى المشاركة في العدوان.

أحمد الطاهري: أزهقت أكثر من 17 ألف روح

وأضاف أحمد الطاهري، في كلمته ضمن الجلسة الافتتاحية بعنوان "تحت القصف.. الإعلام وسؤال المهنية"، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام، أنّ العدوان على غزة أكبر كارثة إنسانية حدثت في العصر الحديث، فقد أزهقت أكثر من 17 ألف روح، غالبيتهم أطفال ونساء، كما استخدم الاحتلال أسلحة محرمة دوليا.

وتابع: "الصحافة تستخدم لغة واحدة في العالم، ولكن المفردات تختلف، كما تختلف المصلحة والأهداف التي من المطلوب أن تحققها الوسيلة الإعلامية، وتوقعات المتلقي من الإصدار الإعلامي، فقد كانت ثمّة صدمة كبرى لأن العالم العربي كان يمرر السردية الإسرائيلية على مدار 40 يوم، أنا أعني ما أقول، فقد كانت إسرائيل تمرر سرديتها عبر القنوات الغربية وضيوف إسرائيل يتحدثون بالإعلام العربي.. هذا تاريخ، فقد جرى وضع قطاع غزة وإسرائيل في غزة، وكأن التاريخ بدأ في السابع من أكتوبر، وهذا ليس إنصافا".

أحمد الطاهري غزة الإعلام الغربى الشركة المتحدة العدوان مصر

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