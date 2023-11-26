بدء إفراغ باخرة تحمل مئات الأطنان من المساعدات السعودية لإرسالها إلى غزة

بدأ منذ قليل إفراغ باخرة، تحمل مئات الأطنان من المساعدات السعودية لإرسالها إلى غزة عبر معبر رفح.

ووصل إلى مطار العريش الدولي 5 طائرات من عدة دول، منها 3 من قطر وطائرتان من السعودية وبلجيكا، تمهيدا لنقل حمولاتها إلى قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.