بن غفير يطالب الشرطة بقمع احتفالات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، شرطة الاحتلال إلى منع إقامة احتفالات للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الضفة الغربية والقدس.

وكتب بن غفير منشورًا على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صباح اليوم الأحد، طالب خلاله بمنع احتفالات الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم خلال صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وأضاف أنه يدعم الشرطة والأمن الإسرائيليين التي قامت، أمس السبت، بعرقلة احتفالات الجانب الفلسطيني في مدينة القدس فور إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

يذكر أن حركة حماس سلمت يومي الجمعة والسبت، 26 أسيرًا إسرائيليًا يحمل بعضهم جنسية أخرى للجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 أسيرًا فلسطينيًا.

كما أطلقت حماس على مدى اليومين سراح 15 من الأجانب غير الإسرائيليين، في إجراء لم يكن مدرجاً في الاتفاق.