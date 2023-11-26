تعليق صادم من خالد طلعت على إشارة صلاح محسن لجماهير الأهلي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على احتفال صلاح محسن، لاعب الأهلي، بهدفه في شباك ميدياما وإشارته ناحية جمهور الأهلي والتي فسرها البعض بطلبه صمت الجماهير.



وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "صلاح محسن اللي بيعمل (هُس) لجمهور الأهلي امبارح بعد ما جاب جول، ده أول جول يجيبه للأهلي من 19 يونيو 2022 يعني من سنة ونص، وأول جول يجيبه في بطولة أفريقيا من 15 مايو 2021 يعني من سنتين ونص

وكان صلاح محسن قد اتجه إلى جماهير الأهلي بعد تسجيله للهدف، ليشير إليه مطالبًا إياه بالصمت في احتفال مثير للجدل.

وتعرض صلاح محسن لانتقاد كبير بعد هذا الاحتفال من جانب جماهير الأهلي، بالإضافة إلى وائل جمعة نجم القلعة الحمراء الأسبق.



ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره ميدياما الغاني بثلاثية دون رد في اللقاء، الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.