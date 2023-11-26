مفاجأة مدوية | الأهلي يفتح الباب أمام رحيل نجم الفريق

أكد مجدى عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق، أن مسئولو النادي الأهلي، وشركة الكرة في النادي، فتحوا الباب أمام رحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الصيف المقبل.

وكتب الإعلامي مجدي عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يفتح الباب أمام رحيل أليو ديانج عن القلعة الحمراء".

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة بعد غد الثلاثاء في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.