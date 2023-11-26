بدون أدوية .. أطعمة طبيعية لعلاج جرثومة المعدة

قد تصاب بجرثومة المعدة وفقدان الشهية،مما يتسبب في الشعور بالألم والانزعاج الشديد بسبب أعراضها، كما تصيب جرثومة المعدة حوالي 60% من سكان العالم البالغين، ويبحث العديد من الأشخاص على العلاجات الطبيعية والأعشاب التي تساعد في التخلص منها.

نعرض في هذا التقرير ووفقاً لموقع medisite علاج جرثومة المعدة بالأعشاب والمكونات الطبيعية.



زيت الزيتون:

أظهرت دراسة أن زيت الزيتون يمتلك قدرات مضادة للجراثيم قوية ضد ثماني سلالات من البكتيريا الحلزونية، لأن زيت الزيتون من المكونات الطبيعية فقد يعالج زيت الزيتون البكتيريا الملوية البوابية أيضًا.



العسل :

يساعد العسل قدرة مضادة للبكتيريا ، وتدعم، حيث أظهرت الأبحاث أن العسل يقضي على البكتيريا، ولكن إن تم استخدامه مع علاجات أخرى قد يسبب أضرارًا مختلفة.



البروكلي:

تشير الأبحاث البروكلي تقلل من التهاب المعدة، كما تخفف من انتشار البكتيريا وتأثيراتها على المعدة.وقد تكون براعم البروكلي مضاد لجرثومة المعدة، حيث أظهرت دراسة أجريت على مرضى السكري من النوع الثاني أن مسحوق البروكلي يمنع نمو البكتيريا الحلزونية عند المرضى، بالتالي يقلل من عوامل الخطر القلبية الوعائية.



الخضراوات والثوم والبصل والکراث

يحتوي على مضادات الحيوية الغذائية والعشبية لانها تحتوي علي مواد فعالة تقتل ما يضر بها والعديدً من الأدوية مستمدة من تلک النباتات وهناک من الأطعمة التي تقوم بقتل جرثومة المعدة وتساعد في القضاء عليها و تحسين صحة الجهاز الهضمي مثل البروکلي والکرنب والفجل واللفت حيث تعتبر الرائحة القوية المميزة مضادة للبکتيريا ويمکن استخدمها کمضاد حيوي طبيعي.