خالد النبوي ينعى الفنان طارق عبد العزيز

حرص النجم خالد النبوي على نعي الفنان طارق عبد العزيز، الذي وافته المنية مساء اليوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكتب خالد النبوي عبر حسابه علي فيسبوك "إنا لله وإنا إليه راجعون..خالص العزاء في رحيل الزميل العزيز الغالي طارق عبد العزيز.. الله يرحمك ويلهم أحبابك الصبر 🙏"

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز كان مشاركته في مسلسل "أعمل ايه" بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، طارق عبد العزيز، هدى الادريسي، صبري عبد المنعم، أحمد والي، نور إيهاب، إيمي الجندي، ريهام الشنواني، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، ندى بسيوني، بيلار أحمد سامي، إخراج خالد الحلفاوي.