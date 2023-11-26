بدر نوفمبر.. غدا قمر الصقيع والظلام ينير سماء مصر بنسبة 100%

تتزين سماء مصر غدآ بظهور بدر نوفمبر، والمعروف بـ قمر الصقيع والظلام فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

بدر نوفمبر قمر الصقيع والظلام

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، أن يوم الأثنين 27 نوفمبر هو موعد قمر البدر الكامل لشهر نوفمبر أو بدر جماد الأول، حيث يبدو القمر بدرا للعين المجردة حيث تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

وأوضح الدكتور تادرس، أن القمر يبدو كما لو كان بدرا عند رؤيته في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل في هذه الفترة دون أجهزة ، أما ذروة البدر الكامل فستكون في 27 نوفمبر، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

نسبة لمعان القمر تصل إلى 100%

وأضاف الدكتور "تادرس " أن بدر نوفمبر، والمعروف بـ قمر الصقيع والظلام سوف يبلغ لمعانه نسبة 100%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر القندس حيث يتفق موعده مع فترة صيد القندس توضع مصائد القندس قبل تجمد الأنهار والبحيرات، ويُعرف أيضا بقمر الصقيع و قمر الظلام ، كما يُعرف أيضا بالقمر الفاتر من بين أسماء أخرى.

ويعد وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

وأشار أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال الاسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2023 حيث نشهد خلال هذا الأسبوع العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال الاسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2023 حيث تكون البداية مع:

القمر وبلايدس .. 27 نوفمبر

يترآى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع في برج الثور، حيث نراهما متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، ويظلان في السماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 6:00 من صباح اليوم التالي .

إكتمال القمر (بدر جماد الأول) .. 27 نوفمبر

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم ، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر ، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة !.

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر القندس حيث توضع مصائد القندس قبل تجمد الأنهار ، كما يُعرف أيضا باسم القمر المتجمد والقمر المظلم.

الزهرة وسبيكا .. 28 - 30 نوفمبر

يشرق كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء) ، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بغضون الـ 3:25 صباحا تقريبا في الفترة من 28 الى 30 نوفمبر حتى يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .