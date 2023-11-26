شوبير يكشف حقيقة رغبة الأهلي في ضم مروان حمدي من المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، حقيقة تفاوض القلعة الحمراء مع النادي المصري؛ لضم مروان حمدي، مهاجم الفريق.

وقال شوبير، في تصريحات تليفزيونية: "بلا شك.. مروان حمدي مهاجم جيد، لكن الموضوع انتهى بينه وبين النادي المصري من الجانبين، الإدارة واللاعب، ولا أحد يوافق على ما فعله اللاعب".

وأضاف: "ليست هناك أي معارضة من انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي، بل على العكس، هناك ترحيب، هل الأهلي يفاوض اللاعب؟، لأ.. الأهلي لا يفاوض اللاعب، وليس هناك أي تفكير في ضمه".

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة، بعد غد الثلاثاء، في السابعة مساء، على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي، أمس، على ميدياما الغاني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.