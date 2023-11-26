عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تطالب لندن بالرد على تحريض جونسون لـ كييف لإفشال المفاوضات مع الروس

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا السابق

طلبت السفارة الروسية في لندن، من المملكة المتحدة، التعليق على تصريح أحد كبار المشرعين الأوكرانيين، الذي قال: إن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، هو من أقنع كييف في عام 2022 بعدم التفاوض مع موسكو، ومواصلة القتال بدلاً من ذلك.
 وقال ديفيد أراخاميا، رئيس كتلة حزب خادم الشعب الحاكم في أوكرانيا في البرلمان وكبير المفاوضين السابق مع روسيا، يوم الجمعة الماضي، إن جونسون تحدث مع كييف عن عدم توقيع اتفاق مع موسكو لإنهاء الصراع في ربيع عام 2022. 

وأضاف أيضًا، أن أوكرانيا رفضت اتفاق وقف إطلاق النار؛ بسبب تعارضه مع بند الدستور الخاص بالتطلعات الأوروبية الأطلسية للبلاد.
 

ونشرت السفارة على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، “وهكذا، فمن الواضح، أنه مع مساهمة كبيرة من المملكة المتحدة؛ تم تفويت طريق خارج الطريق للتوصل إلى حل تفاوضي - مع عواقب مأساوية على الدولة الأوكرانية والاقتصاد والسكان”، متسائلة: “هل ترغب حكومة المملكة المتحدة في التعليق على تأكيدات أراخاميا؟”. 

وعقدت روسيا وأوكرانيا بضع جولات من المحادثات في المرحلة الأولى من الصراع، لكن المفاوضات توقفت في النهاية.

ويشار إلى أن روسيا أطلقت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وردت الدول الغربية بفرض عقوبات شاملة على موسكو مع تكثيف دعمها العسكري لكييف.

اتفاق وقف إطلاق النار التطلعات الأوروبية السفارة الروسية في لندن المملكة المتحد المملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطاني رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال: الصليب الأحمر يتولى عملية تسليم الرهائن

آلاف الأشخاص يتظاهرون في دول العالم لإدانة العنف ضد المرأة |فيديو

اللجنة البرلمانية الكينية تدعو إلى إصلاحات في الهيئة الانتخابية

أم وابنتها .. CNN تكشف سر تأخير صفقة إطلاق الرهائن الاسرائيليين لدى حماس

CNN: إدارة بايدن لديها سبب للاعتقاد بإطلاق سراح الأمريكي المحتجز في غزة

روسيا: أوكرانيا قامت بمحاولة صاروخية فاشلة لضرب أراضينا

زوجة زيلينسكي تتعرض لهجوم شرس بسبب رد فعلها على انفجارات كييف

ظهور مؤثر لـ بابا الفاتيكان بعد إعلان معاناته من التهاب رئوي

ترشيحاتنا

رياح شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة

أكبر خسارة لإسرائيل في أوروبا منذ عقود| صحيفة عبرية ترصد ظاهرة التأييد الشعبي لفلسطين داخل القارة العجوز

الزمالك يسيطر على مجريات الشوط الأول دون خطورة علي مرمي أبوسليم الليبي

إنذار حكومي .. 10 أيام وتنتهي أزمة السكر وإجراء قاسي ينتظر المتلاعبين

بيان عاجل لـ مكتب نتنياهو بشأن الرهائن المفرج عنهم من جانب حماس

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. الفرق بين أعراض القاتل الصامت لدى الرجال والنساء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب .. هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها| شاهد

بـ توب شفاف.. زوجة محمود العسيلى تثير الجدل بإطلالة أنيقة.. شاهد

شاهد.. زوجة رمضان صبحى بالحجاب فى عيد ميلاد ابنهما

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ