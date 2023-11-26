طلبت السفارة الروسية في لندن، من المملكة المتحدة، التعليق على تصريح أحد كبار المشرعين الأوكرانيين، الذي قال: إن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، هو من أقنع كييف في عام 2022 بعدم التفاوض مع موسكو، ومواصلة القتال بدلاً من ذلك.

وقال ديفيد أراخاميا، رئيس كتلة حزب خادم الشعب الحاكم في أوكرانيا في البرلمان وكبير المفاوضين السابق مع روسيا، يوم الجمعة الماضي، إن جونسون تحدث مع كييف عن عدم توقيع اتفاق مع موسكو لإنهاء الصراع في ربيع عام 2022.

وأضاف أيضًا، أن أوكرانيا رفضت اتفاق وقف إطلاق النار؛ بسبب تعارضه مع بند الدستور الخاص بالتطلعات الأوروبية الأطلسية للبلاد.



ونشرت السفارة على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، “وهكذا، فمن الواضح، أنه مع مساهمة كبيرة من المملكة المتحدة؛ تم تفويت طريق خارج الطريق للتوصل إلى حل تفاوضي - مع عواقب مأساوية على الدولة الأوكرانية والاقتصاد والسكان”، متسائلة: “هل ترغب حكومة المملكة المتحدة في التعليق على تأكيدات أراخاميا؟”.

وعقدت روسيا وأوكرانيا بضع جولات من المحادثات في المرحلة الأولى من الصراع، لكن المفاوضات توقفت في النهاية.

ويشار إلى أن روسيا أطلقت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وردت الدول الغربية بفرض عقوبات شاملة على موسكو مع تكثيف دعمها العسكري لكييف.