خبير أسواق مالية: تراجع مؤشر البورصة نتيجة ضغوط بيعية من المؤسسات المحلية

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 أغلق على انخفاض بأكثر من 219 نقطة، بنسبة هبوط 0.86%، حيث سجل مستوى إغلاق عند 25300.32 نقطة وتم تحقيق هذا الانخفاض بسبب ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية، مما أثر سلبًا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء.

البورصة المصرية

من ناحية أخرى، أشار إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية والعربية تجاهلت هذا الاتجاه وقامت بالشراء وزيادة مراكزها المالية في الأسهم، خاصة الأسهم القيادية، ويبدو أنها تختبر مستوى الدعم الرئيسي البالغ 25000 نقطة، حيث ترتد وتستعيد الصعود من جديد ويدعم هذا الارتفاع استمرار المؤسسات المالية في الشراء وفتح المراكز المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر، وفقًا لتحليل خبير أسواق المال.

أما بالنسبة للمؤشر الصغير والمتوسط EGX70، أوضح حسام عيد أنه أغلق في المنطقة الخضراء في نهاية جلسة التداول وحقق قمة تاريخية جديدة وارتفع المؤشر بمقدار 26.11 نقطة، ليصل إلى مستوى إغلاق عند 5091 نقطة، وتم تحقيق هذا الارتفاع بفضل الأداء الإيجابي والصعود في أغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، واتجاه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية.

وتوقع حسام عيد استمرار المؤشر السبعيني في هذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب والمصريين نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية. وقد يتحقق مستويات تاريخية جديدة.

وأضاف أنه في حالة ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح في الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، فقد يتجه المؤشر السبعيني إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي البالغ 5000 نقطة، ثم يعاود الصعود مرة أخرى.