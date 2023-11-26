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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع وسط تراجع مؤشر الأسهم القيادية وتراجع مؤشر الأسهم المتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 25462 نقطة.

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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

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هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 30588 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10837 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 5126 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 7509 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 5787 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة مؤشر الأسهم القيادية

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