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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع عاجل لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي حول استئناف القتال بعد الهدنة

رئيس أركان جيش الاحتلال
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي

أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، تقييما في القيادة الجنوبية في بئر السبع اليوم الأحد، للمصادقة على خطط المعركة لما بعد وقف إطلاق النار.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن التقييم تم إجراؤه خلال اجتماع مع قائد القيادة الجنوبية، يارون فينكلمان. 

وتابع “إسرائيل في خضم هدنة مؤقتة مع حماس، والتي شهدت إطلاق الحركة لمجموعات يومية من الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين ووقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن الجيش الإسرائيلي سيعود للقتال وسيضرب حركة حماس بمجرد انتهاء الهدنة.

وقال جالانت خلال زيارته الحدود الشمالية لإسرائيل، إن “كل رهينة يتم إحضاره إلى إسرائيل مهم بالنسبة لنا، وسنبذل كل جهد لإعادتهم جميعًا في أسرع وقت ممكن. نحن ملتزمون بهذا، وأنا ملتزم به شخصيًا”.

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وأضاف: “في نهاية الأسبوع الماضي، أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للعودة إلى القتال المكثف للغاية. وسنعود للقتال ومهاجمة حماس بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة المصممة لإعادة الرهائن”.

وتابع: “سنترجم إنجازاتنا وانتصاراتنا على حزب الله في الجبهة الشمالية بعودة سكان المنطقة إليها”.

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