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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية: تقدير أمريكي لجهود مصر في التوصل لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وفلسطين

صدى البلد

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، تقدير الولايات المتحدة لدور وجهود مصر من أجل الوساطة الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في قطاع غزة. 

وقال “أبو زيد”، إن الوزير سامح شكري ‏فور وصوله إلى برشلونة للمشاركة فى اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط حول غزة، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكين". 

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزير الأمريكي أعرب عن تقدير بلاده لجهود مصر فى التوصل إلى اتفاق الهدنة.

ونوه بأن الوزير شكرى شدد على ضرورة العمل بكل جهد لإنفاذ المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

اتحاد من أجل المتوسط الاتحاد من أجل المتوسط التوصل إلى اتفاق السفير أحمد أبو زيد الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الولايات المتحدة زارة الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة

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