مصدقينك | شوبير يعلق على طريقة احتفال صلاح محسن

علق الإعلامي أحمد شوبير، على احتفال صلاح محسن، لاعب الأهلي، بهدفه في شباك ميدياما وإشارته ناحية جمهور الأهلي والتي فسرها البعض بطلبه صمت الجماهير.

قال شوبير في تصريحات إذاعية:" صلاح محسن لم يكن يعلم مدلول إشارته، عندما وضع يده على فمه، هل هى إشارة للإعلاميين أو الصحفيين أو المدرب أو الجمهور".

وأضاف شوبير "شيء جميل إنه خرج بعد المباراة وقال إنه احتفال عادي، جمهور مين إللي أطالبه بالسكوت؟ بطلوا تقولوا أي كلام".

وأشار شوبير:" خلاص مصدقينك يا صلاح، وبلاش بعد كده بقه، وأرجو أن تستفيد من هذه المباراة، كولر دائمًا مصمم عليه وينزل يشارك لا يكون في تركيزه".

وكان صلاح محسن قد اتجه إلى جماهير الأهلي بعد تسجيله للهدف، ليشير إليه مطالبًا إياه بالصمت في احتفال مثير للجدل

وتعرض صلاح محسن لانتقاد كبير بعد هذا الاحتفال من جانب جماهير الأهلي، بالإضافة إلى وائل جمعة نجم القلعة الحمراء الأسبق.



ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره ميدياما الغاني بثلاثية دون رد في اللقاء، الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.