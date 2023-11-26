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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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890 طنا .. السعودية ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

صدى البلد

قافلة مساعدات سعودية تعبر إلى غزة عبر رفح، بينما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة شحن المساعدات إلى قطاع غزة من خلال جسر بحري و أخر جوي.

جاء ذلك في تقرير نشرته فضائية العربية، بعنوان "مساعدات سعودية تعبر إلى غزة".

أوضح التقرير، أن تلك المساعدات تضم مواد غذائية و طبية، حيث وصلت الطائرة الـ20 إلى مطار العريش استعدادا لدخول حمولتها عبر معبر رفح إلى غزة.

وبدأ إفراغ باخرة تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية، لتقديمها إلى الأشقاء بقطاع غزة.

وصرح الدكتور سامر لجطيلي، متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، أنهم يقومون بالتنسيق مع الصليب الأحمر و منظمة الأونروا و برنامج الأغذية العالمية، مطمئنا الجميع أن هناك 11 شاحنة دخلت إلى القطاع من المملكة العربية السعودية.

890 طن من المساعدات

أضاف التقرير، أن السعودية أرسلت ثاني سفينة عبر الجسر البحري الاغاثي، و ذلك من ميناء جدة إلى ميناء بورسعيد في مصر، و التي تحمل حاويات كبيرة بحمولة تبلغ 890 طن من المساعدات الطبية، الغذائية و الايوائية، بالإضافة إلى 37 حاوية أخرى تضم سلالا غذائية، و تكفي السلة لـ 7 أشخاص من كل أسرة لمدة شهر.

 

قافلة مساعدات سعودية غزة رفح العريش معبر رفح السعودية

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