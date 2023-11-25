الـ 19.. طائرة مساعدات سعودية تصل إلى مطار العريش لدعم متضرري غزة

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 وصلت إلى مطار العريش لدعم متضرري غزة.

وبالأمس؛ وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة عشر، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وحملت طائرة السعودية على متنها سيارتي إسعاف من أصل (20) سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.