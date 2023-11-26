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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر الفلسطيني: إدخال شاحنات الدعم يمنح الأمل في تشغيل مستشفيات غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إن الأمور أصبحت أفضل مما كانت عليه قبل بدء سريان الهدنة، حيث نجحنا في إيصال مساعدات مصرية بشكل مباشر إلى شمال قطاع غزة، متابعا: أوصلنا أمس مايقارب من 53 شاحنة و6 شاحنات تتبع الأونروا.

وأضاف “عبد الجليل حنجل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”: اليوم خرجت الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى شمال غزة بشكل مباشر، لكن الأوضاع داخل شمال غزة صعبة للغاية.

واسترسل: استلمنا العديد من سيارات الأسعاف من قبل بداية الهدنة، وحتى الآن، ولكننا مازلنا ننتظر تحديد كمية الوقود المخصصة للهلال الأحمر.

وأكمل: الهلال الأحمر الفلسطيني شارك في إجلاء عدد من الجرحى والمصابين، إلى داخل جمهورية مصر العربية، وهناك المزيد من الجرحى في حاجة إلى تدخلات الطبية.

 

الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر الشاحنات المصرية معبر رفح شمال غزة غزة

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