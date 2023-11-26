أحمد موسى منفعلا: مبادرة تخفيض الأسعار لم تحقق هدفها والتجار لم يلتزموا..فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب عدم تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها رئيس الوزراء قبل أسابيع، قائلا: في تجار وصناع مش عاوزين يقللوا الأسعار.



وقال "أحمد موسى" خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، لا بد من التحرك الفوري لحل أزمة أسعار السكر، موضحا أن المواطن بيشتكي من شهر يعني لسه هيستنى 10 أيام في معاناة البحث عن كيلو سكر.



وأضاف، أنه لا بد من التدخل الآن قبل الغد، لوضع سعر استرشادي للسكر، قائلا: التاجر لن يبيع بخسارة أو أقل من الثمن الفعلي للسلعة.

الأسعار زادت منزلتش



وأردف أحمد موسى : لازم الحكومة تشوف ليه مبادرة تخفيض الأسعار لم تحقق الهدف منها، وأيه سبب عدم الالتزام بها من قبل الناس اللي قعدتوا معاها وحققتوا لهم طلباتهم، مضيفا: الأسعار زادت منزلتش.



وعقب أحمد موسى كلامه قائلا: في مواطن غالي عليه السكر بسعره الحالي، وده سلعة استراتيجية مفيش بيت يستغنى عنه.