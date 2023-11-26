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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من خالد الغندور علي استمرار معتمد جمال مع الزمالك

صدى البلد

علق خالد الغندور علي تشكيل معتمد جمال لفريق الزمالك في مباراة اليوم أمام أبو سليم الليبي .


وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" مبروك للزمالك ومعتمد لازم يفضل حتي نهاية الموسم ونعطي فرصة للمجلس الحالي ".


ونجح فريق الزمالك في حصد أول ثلاث نقاط في بطولة الكونفدرالية بعد تغلبه على فريق أبو سليم بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 72.

شهدت أحداث المباراة ، استحواذا كاملا من جانب الأبيض على مجريات اللقاء دون تهديد واضح لمرمى أبو سليم.

وكاد فريق أبو سليم أن يعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة حيث تلقى مهاجم الفريق معتصم كرة عرضية سددها مباشرة نحو المرمى ولكن اصطدمت بالعارضة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 3 نقاط، بينما بقى أبوسليم، بدون رصيد من النقاط.".

خالد الغندور معتمد جمال الزمالك أبو سليم الليبي بطولة الكونفدرالية يوسف أوباما

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